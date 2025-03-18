«Барселона» обыграла «Атлетико» и стала фаворитом в борьбе за чемпионство. Флик ведет команду к треблу

Каталонцы идут за треблом. На полном серьезе. Год назад за подобные фразы отправили бы в специальную больницу. А сейчас по букмекерским коэффициентам «Барселона» — лидер и в чемпионате Испании, и в Лиге чемпионов. Только в Кубке отстают от «Реала», но у Анчелотти там полуфинальный оппонент попроще, а так вероятность триумфа Флика все равно очень велика. Наверное, лишь у «ПСЖ» сопоставимые шансы на золотой хет-трик. Возможно, за него и поборются лично в финале на «Альянц Арене». Возможно.