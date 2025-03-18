«Барселона» обыграла «Атлетико» и стала фаворитом в борьбе за чемпионство. Флик ведет команду к треблу

16 марта должно было стать одним из самых ярких игровых дней текущего евросезона. И стало. «Интер» в очном матче отцепил «Аталанту» от борьбы за скудетто и оторвался от «Наполи». «Спартак» впервые за семь с лишним лет победил «Зенит» в РПЛ и догнал питерцев. «Ньюкасл», который 70 лет не прикасался к значимым трофеям, забрал Кубок английской лиги, разобравшись в финале с «Ливерпулем». «Байер» взял три очка в Штутгарте, хотя летел 1:3 к середине второго тайма.
Предельно насыщенное воскресенье. А завершилось оно в Мадриде. На десерт зрителям подали матч «Атлетико» и «Барселоны» — претендентов на испанское золото. Команды играли друг с другом меньше месяца назад в Кубке и сейчас исполнили похожий сценарий. Столичный клуб забил два, каталонцы ответили четырьмя голами. Только в прошлый раз Симеоне ушел от поражения, а теперь его футболистам не хватило на спасение ни времени, ни сил.
У мадридцев вообще выдалась совершенно мрачная неделя. Сначала «Атлетико» невероятно обидно вылетел от «Реала» из Лиги чемпионов — провел идеальную встречу, но уступил в серии пенальти. Потом вот поражение от «Барсы». За несколько дней команда лишилась шансов на евротрофей и сильно затуманила свои перспективы в ла лиге. Отставание от двух лидеров составляет четыре очка, а у каталонского клуба еще игра в запасе.
Как раз о «Барселоне» и хочется поговорить в контексте прошедшей встречи. Именно ее букмекеры и аналитики считают фаворитом в гонке за первое место. На самом деле такие подвиги, как на «Метрополитано», называют чемпионскими. У них явно не клеилось, соперник выглядел лучше, но камбэк за 26 минут с двумя мячами в добавленное время перечеркнул все проблемы.
Да, противник выглядел лучше. У «Атлетико» почти вдвое меньше ударов (13:7), но преимущество по ожидаемым голам (1,36 против 1,26). Войцех Щенсны был непривычно бесполезен — пропустил все, что прилетело в створ, и сделал лишь одну точную длинную передачу из шести. И всего два офсайда у соперника! Даже для не слишком агрессивного Мадрида маловато, в обеих предыдущих очных встречах в нынешнем сезоне набиралось больше.
Получается, победа вопреки. У «Барсы» Ханси Флика точно есть характер, и это в некоторой степени удивительно. Немец обладает практически таким же составом, какой имелся у Хави, но при испанце команда и близко не считалась ментально крепкой. Кроме очевидного игрового прогресса, необходимо подмечать и психологический. Без него о больших достижениях на фоне таких соперников думать не получилось бы.
Каталонцы идут за треблом. На полном серьезе. Год назад за подобные фразы отправили бы в специальную больницу. А сейчас по букмекерским коэффициентам «Барселона» — лидер и в чемпионате Испании, и в Лиге чемпионов. Только в Кубке отстают от «Реала», но у Анчелотти там полуфинальный оппонент попроще, а так вероятность триумфа Флика все равно очень велика. Наверное, лишь у «ПСЖ» сопоставимые шансы на золотой хет-трик. Возможно, за него и поборются лично в финале на «Альянц Арене». Возможно.
Если вернуться к рассуждениям о ла лиге, надо смотреть на календарь всей троицы. И он, на удивление, благоволит «Атлетико». Во-первых, команда Симеоне вылетела из Лиги чемпионов. Во-вторых, из представителей топ-6 ей осталось сразиться только с «Бетисом» в предпоследнем туре. Отличные условия, чтобы придумать еще одну великолепную победную серию и занять середину пьедестала.
«Барселоне» предстоит домашнее класико, прием «Вильярреала», тот же «Бетис», выезд в Бильбао, минимум одна (а скорее всего, две или три) стадия ЛЧ, где в соперниках «Боруссия». Не худший, мягко говоря, вариант. У «Реала» вот «Арсенал», например. Придется потратить гораздо больше сил. Добавляем сюда же «Атлетик» и класико в чемпионате. Тяжело.
При желании на основе календаря можно сгенерировать аргументы в пользу каждой команды, но существующее преимущество «Барселоны» кажется определяющим обстоятельством. За Кубок бороться всем троим, в еврокубке сложнее всего «Реалу», в ла лиге — «Барсе». Не удивляйтесь, если финишируют с минимальнейшей разницей по баллам. Или без разницы вовсе. Но небольшой перевес по шансам у каталонцев. Может, хоть Мбаппе лучшим бомбардиром станет?