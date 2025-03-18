Мегакамбэк российского форварда в Дании. Забивает в пяти матчах подряд после перехода

Любопытно, что после ухода Онугхи весь «Копенгаген» забил на один мяч в чемпионате меньше, чем россиянин. «Не удивлён, что всё идёт так хорошо, — утверждает Онугха. — Много работаю на тренировках. Тренер верит в меня, одноклубники поддерживают. Забил в пяти встречах больше, чем весь “Копенгаген”? Честно говоря, не думаю об этом. Уверен, что “Копенгаген” забьёт больше, поскольку у него много талантливых игроков. Да, я играл там не так часто, но не могу сказать, что это было зря потраченное время. Именно так я прокачал некоторые скиллы на тренировках».