Антон Миранчук рассказал, как поддерживает связь с братом Алексеем, играющим в США

— Да, на самом деле этот факт, что мы не вместе, огорчает, потому что в любом случае сборная — это то место, где мы встречаемся, поэтому это всегда для нас такое большое событие, но, к сожалению, этого не произошло, ничего страшного. Да ничего на самом деле такого, я как раз таки еду с тренировки, он уже просыпается, у него утро, мы созваниваемся, либо уже у меня вечер, где-то 7−8, у него день после тренировки, то есть в этот момент созваниваемся, то есть находим время и абсолютно спокойно. В его вечер, конечно, я его не достаю, потому что у нас уже ночь, но в день и утро его застаю, поэтому всё нормально, — сказал Миранчук в выпуске YouTube-канала сборной России.