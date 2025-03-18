GFFN: Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк склоняется к переезду в МЛС

Вирджил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В текущем сезоне 33-летний защитник провёл 41 матч за английский клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной голевой передачей. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца текущего сезона.