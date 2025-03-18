Килиан Мбаппе высказался о прогрессе вингера «ПСЖ» Усмана Дембеле

"С Усманом всё просто, мы общаемся каждый день. Видеть, как он это делает, трогательно для меня лично, потому что я знаю, как много его критиковали, как много над ним издевались. Я был его главным болельщиком с тех пор, как нам было по 14 лет. Я всегда говорил, даже когда он не забивал, что он один из лучших игроков в мире. Некоторые люди думали, что я говорю так, потому что мы близки. Но я знаю разницу между дружбой и реальностью на поле.