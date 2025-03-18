Маурисио Почеттино заявил, что всё ещё хочет вернуться в «Тоттенхэм»

«С момента, как я покинул клуб, всегда вспоминаю одно интервью, в котором сказал, что хотел бы однажды вернуться в “Тоттенхэм”, и это, конечно, так. Сейчас я в США, я не собираюсь нет, не собираюсь опровергать то, что я сказал тогда. Спустя шесть лет или пять лет я всё ещё чувствую это в своём сердце… так что да, я хотел бы однажды вернуться», — приводит слова Почеттино Sky Sports.