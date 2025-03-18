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Маурисио Почеттино заявил, что всё ещё хочет вернуться в «Тоттенхэм»

Главный тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино заявил, что хотел бы однажды вновь возглавить лондонский «Тоттенхэм».

Источник: Getty Images

«С момента, как я покинул клуб, всегда вспоминаю одно интервью, в котором сказал, что хотел бы однажды вернуться в “Тоттенхэм”, и это, конечно, так. Сейчас я в США, я не собираюсь нет, не собираюсь опровергать то, что я сказал тогда. Спустя шесть лет или пять лет я всё ещё чувствую это в своём сердце… так что да, я хотел бы однажды вернуться», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

Почеттино тренировал «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год. Под его руководством команда стабильно выходила в Лигу чемпионов и один раз дошла до финала главного еврокубка.