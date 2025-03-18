«С Криштиану нельзя было так себя вести». Смолов — о конфликте Роналду и тен Хага в «МЮ»

«Криштиану — выдающийся вообще великий чувак, но я не слишком за ним слежу. Однако в ситуации, например, “Манчестера”, если мы рассматриваем, ну с Криштиану нельзя было так себя вести, как себя вёл тренер “Манчестера” на тот момент. Голландец, центральная Европа, вот это типа: “Мне не нужны здесь звёзды, потому что я такой привык детей в “Аяксе” тренировать, и я там всем им сказал, и они за мной повторяют”. Тут нужен другой подход. Он как бы вот на тот момент не сумел там его найти», — сказал Смолов в выпуске YouTube-канала Александра Соколовского.