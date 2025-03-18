Арабы обратили легенду «Спартака» в ислам: вернётся ли в Россию Промес и что с ним сейчас

Квинси Промес все не выпадает из новостных лент: до сих пор мелькает громкими заголовками — даже сейчас, когда осел в Эмиратах и бегает за дубайский «Юнайтед».
На днях, прямо перед зарубой с «Зенитом», оставил веселый мотивирующий комментарий в социальных сетях «Спартака»: «Davaiiiii ########» (блин)". Казалось, громче напомнить о себе он не мог. Однако последние упоминания Квинси в СМИ — в разы мощнее!
Сегодняшняя новость Mash, кажется, поразила всех, кто знает о существовании Промеса: Квинси принял ислам!
Нидерландец прочитал в мечети символ веры (шахада) при свидетелях, чтобы его признали другие мусульмане — все по канону. Кроме того, утверждается, что вингер сменил имя с Квинси на Мохамед.
Судя по всему, Промес принял решение изменить свою религиозную принадлежность после того, как его жизнь «пошла под откос» на фоне уголовного преследования по делу о контрабанде наркотиков.
Решение Квинси сразу поддержали видные спортсмены. Например, Джеф Монсен сразу все разложил по полочкам — еще и не забыл про исторические параллели.
«Если Промес обратился по правильной причине, из любви к Богу и другим людям, то это может сильно изменить его жизнь. Например, Малкольм Икс — известный американский борец за гражданские права — сидел в тюрьме за наркотики, избиение и многое другое. Находясь за решеткой, он нашел Бога, принял ислам и изменил свою жизнь: женился, стал верным мужем и хорошим отцом своих детей. Также у него было дело — он верил в свой народ и справедливость. И все это изменило его жизнь».
Промес все еще в Эмиратах — ждет решение, а пока бегает в клубе российского бизнесмена
Контракт Промеса со «Спартаком» истек летом — из-за того, что нидерландец не может выехать из ОАЭ, его не продлили. Хотя Квинси ждет экстрадицию в Нидерланды, он по-прежнему играет в футбол.
В начале сентября он подписал годовой контракт с клубом второго дивизиона чемпионата ОАЭ «Юнайтед». Это молодая команда, которая существует всего два года, но уже поднялась во второй по силе дивизион.
Клубом владеет российский бизнесмен Сергей Ломакин, сооснаватель сети магазинов «FixPrice» (она числится одним из спонсоров клуба) и владелец футбольного клуба «Родина», где играли и тренировали многие бывшие спартаковцы.
Сообщается, что в контракте Промеса прописана опция бесплатного возвращения в «Спартак» зимой, если игроку разрешат выезд из ОАЭ. Впрочем, это маловероятно, а «Юнайтед» надеется заработать на футболисте, если тот избежит тюрьмы.
Ждут его возвращения, как кажется, многие. Вот, например, Зобнин: «Как футболист с большой буквы, он помог бы коллективу. Желаю, чтобы его ситуация быстрее разрешилась». А вот — Ловчев: «У нас же существует фраза “своих не бросаем”. Кто из нас в чем-то не ошибался? Но все вдруг стали такими хорошими и законопослушными».
В «Юнайтед» Промес уже капитанит, недавно пульнул первый дубль, но путь в Россию пока закрыт — все, конечно, из-за уголовного дела.
«На данный момент шансов нет, как и нет разговоров. Он физически не может нигде быть, кроме Эмиратов. Плюс у него контракт с клубом», — объяснял Илие Чебану, гендир дубайской команды.
Денис Лебеденко