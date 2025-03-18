Арабы обратили легенду «Спартака» в ислам: вернётся ли в Россию Промес и что с ним сейчас

«Если Промес обратился по правильной причине, из любви к Богу и другим людям, то это может сильно изменить его жизнь. Например, Малкольм Икс — известный американский борец за гражданские права — сидел в тюрьме за наркотики, избиение и многое другое. Находясь за решеткой, он нашел Бога, принял ислам и изменил свою жизнь: женился, стал верным мужем и хорошим отцом своих детей. Также у него было дело — он верил в свой народ и справедливость. И все это изменило его жизнь».