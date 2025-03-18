Абдукодир Хусанов установил исторический рекорд Узбекистана

По данным обновленного рейтинга Transfermarkt, его рыночная стоимость взлетела до 35 миллионов евро, что более чем в три раза превышает предыдущую оценку в 12 миллионов евро.
Такой стремительный рост объясняется сразу несколькими факторами.
Во-первых, «Манчестер Сити» не пожалел 40 миллионов евро на его трансфер из «Ланса», а потенциальные бонусы могут довести сумму до 50 миллионов.
Во-вторых, Хусанов демонстрирует уверенную игру и быстро адаптировался к темпу Английской Премьер-лиги, где конкуренция значительно выше, чем во французской Лиге 1.
В-третьих, на рынке резко возрос спрос на универсальных центральных защитников с хорошей скоростью и физической мощью.
Таким образом, 20-летний футболист превзошел предыдущий рекорд Эльдора Шомуродова, чей ценник в 2021 году достигал 14 миллионов евро.