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Абдукодир Хусанов установил исторический рекорд Узбекистана

Узбекский защитник «Манчестер Сити» Абдукодир Хусанов установил исторический рекорд, став самым дорогим футболистом в истории Узбекистана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Upl.uz.

Источник: Visionhaus/Getty Images

По данным обновленного рейтинга Transfermarkt, его рыночная стоимость взлетела до 35 миллионов евро, что более чем в три раза превышает предыдущую оценку в 12 миллионов евро.

Такой стремительный рост объясняется сразу несколькими факторами.

Во-первых, «Манчестер Сити» не пожалел 40 миллионов евро на его трансфер из «Ланса», а потенциальные бонусы могут довести сумму до 50 миллионов.

Во-вторых, Хусанов демонстрирует уверенную игру и быстро адаптировался к темпу Английской Премьер-лиги, где конкуренция значительно выше, чем во французской Лиге 1.

В-третьих, на рынке резко возрос спрос на универсальных центральных защитников с хорошей скоростью и физической мощью.

Таким образом, 20-летний футболист превзошел предыдущий рекорд Эльдора Шомуродова, чей ценник в 2021 году достигал 14 миллионов евро.