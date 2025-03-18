Алессандро Дель Пьеро заявил, что «Ювентус» находится в очень плохом состоянии

«Команда находится в очень плохом состоянии, и это совершенно не отражает дух “Ювентуса”. Можно выигрывать или проигрывать, но всегда нужно делать это с высоко поднятой головой. Никто из тех, кто был на поле, не может спокойно сказать, что полностью выложился.
Никакой реакции на поле, никакой реакции на скамейке: первые три замены — это три защитника! Семь пропущенных голов за два матча — тут нечего комментировать. «Ювентусу» не хватает стабильности в составе. Мотта каждый раз выпускает на поле разную команду.
Для того чтобы бороться за четвертое место нужна реакция: в клубе говорят, что это главная цель, но для «Ювентуса», это должно быть минимальной задачей", — приводит слова Дель Пьеро Calciomercato со ссылкой Sky Sport.
«Ювентус» набрал 52 очка в 29 матчах и расположился на пятой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А.