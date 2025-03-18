Алессандро Дель Пьеро заявил, что «Ювентус» находится в очень плохом состоянии

«Команда находится в очень плохом состоянии, и это совершенно не отражает дух “Ювентуса”. Можно выигрывать или проигрывать, но всегда нужно делать это с высоко поднятой головой. Никто из тех, кто был на поле, не может спокойно сказать, что полностью выложился.