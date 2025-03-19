Полицейские рассказали об удивлении при виде тела Марадоны

Ранее адвокат дочерей Марадоны Фернандо Бурландо рассказал телеканалу, что дом, где проходил восстановление после операции Марадона, не был предназначен для содержания в нем больного пациента, который плохо передвигался. Все спальни были на втором этаже, поэтому медики решили соорудить для него комнату на первом этаже, а также туалет.