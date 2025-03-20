«Реал» передумал в последний момент. Трансфер суперзвезды из АПЛ обрывается

«Реал Мадрид» может пересмотреть планы по подписанию Трента Александера-Арнольда после его недавней травмы. Как пишет Тodofichajes, в клубе всерьез задумались о целесообразности сделки с «Ливерпулем», особенно после того, как защитник получил серьезное повреждение в матче Лиги чемпионов против ПСЖ, передают Vesti.kz.
Напомним, Трент покинул поле на 72-й минуте после столкновения с Витиньей — повреждение голеностопа не только выбило его из строя, но и лишило участия в финале Кубка английской лиги против «Ньюкасла», который «Ливерпуль» в итоге проиграл 1:2.
Еще зимой мадридцы сделали конкретный шаг и предложили за игрока 20 миллионов евро, тогда как «Ливерпуль» оценивал своего воспитанника в сумму от 35 до 40 миллионов. На тот момент «Реал» был готов побороться за фулбека, ведь клуб нуждается в усилении позиции правого защитника.
Однако в свете травмы Александера-Арнольда «сливочные» не хотят повторять ошибки прошлых лет, когда многочисленные травмы выбивали игроков из состава на ключевых этапах сезона.
Теперь многое зависит от сроков восстановления футболиста и динамики его реабилитации.
Если англичанин вернется на поле без осложнений, интерес «Реала» может вспыхнуть с новой силой. Но пока в Мадриде взяли паузу и внимательно следят за ситуацией.