«Реал» передумал в последний момент. Трансфер суперзвезды из АПЛ обрывается

Еще зимой мадридцы сделали конкретный шаг и предложили за игрока 20 миллионов евро, тогда как «Ливерпуль» оценивал своего воспитанника в сумму от 35 до 40 миллионов. На тот момент «Реал» был готов побороться за фулбека, ведь клуб нуждается в усилении позиции правого защитника.