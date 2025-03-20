МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Нападающий итальянской «Ромы» и сборной Аргентины по футболу Пауло Дибала перенесет операцию по поводу травмы левой полусухожильной мышцы, сообщается на официальном сайте римлян.
В воскресенье «Рома» обыграла «Кальяри» со счетом 1:0. Дибала вышел на замену на 64-й минуте, а уже на 75-й минуте тренерский штаб римлян был вынужден провести обратную замену.
«В ближайшие дни Дибала перенесет операцию по поводу травмы левой полусухожильной мышцы. Игрок и клуб пришли к обоюдному соглашению, что это лучший вариант действий для оптимального восстановления», — говорится в заявлении римского футбольного клуба.
Дибале 31 год. В текущем сезоне аргентинец провел 36 матчей и забил восемь мячей.