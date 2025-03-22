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Клуб КПЛ готов поменять тренера после слабой игры

Руководство «Актобе» ищет нового главного тренера на замену украинцу Игорю Леонову, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

В контракте тренера прописан пункт, согласно которому он уйдет без денежной компенсации в случае, если его работа не устроит «Актобе». На старте КПЛ команда взяла четыре очка, при этом забив всего два гола и проиграв «Кайрату» в матче за Суперкубок (0:2).

Ранее «красно-белые» вели переговоры с российским специалистом Магомедом Адиевым. Также в шорт-листе «Актобе» был балканец Милич Чурчич, ранее работавший в «Тоболе».

Игорь Леонов возглавил «Актобе» в середине прошлого сезона. При нем команда одержала победу в финале Кубка Казахстана над «Атырау» (2:1).