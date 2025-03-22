Клуб КПЛ готов поменять тренера после слабой игры

В контракте тренера прописан пункт, согласно которому он уйдет без денежной компенсации в случае, если его работа не устроит «Актобе». На старте КПЛ команда взяла четыре очка, при этом забив всего два гола и проиграв «Кайрату» в матче за Суперкубок (0:2).
Ранее «красно-белые» вели переговоры с российским специалистом Магомедом Адиевым. Также в шорт-листе «Актобе» был балканец Милич Чурчич, ранее работавший в «Тоболе».
Игорь Леонов возглавил «Актобе» в середине прошлого сезона. При нем команда одержала победу в финале Кубка Казахстана над «Атырау» (2:1).