Президент «Сьона»: Антон Миранчук — большой игрок уровня «Барселоны»

«Я разделяю мнение Карпина, что Антон — большой игрок уровня “Барселоны”. В то же время в рамках его пребывания в нашей команде нам надо поработать над его личностью. Он должен стать более свирепым на поле. Можно привести в пример Зидана, который был именно таким. Поэтому он и смог ударить Матерацци в финале чемпионате мира. Могу привести множество других примеров. Уверен, через несколько месяцев Антон станет другим, более сильным человеком. А с его техникой и видением игры он сможет делать больше», — сказал Константин «ВсеПроСпорт».