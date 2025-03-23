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Президент «Сьона»: Антон Миранчук — большой игрок уровня «Барселоны»

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин оценил слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о полузащитнике Антоне Миранчуке.

Источник: fcsion.ch

Ранее Карпин заявил, что считает «Сьон» не самым подходящим по стилю вариантом для Миранчука.

«Я разделяю мнение Карпина, что Антон — большой игрок уровня “Барселоны”. В то же время в рамках его пребывания в нашей команде нам надо поработать над его личностью. Он должен стать более свирепым на поле. Можно привести в пример Зидана, который был именно таким. Поэтому он и смог ударить Матерацци в финале чемпионате мира. Могу привести множество других примеров. Уверен, через несколько месяцев Антон станет другим, более сильным человеком. А с его техникой и видением игры он сможет делать больше», — сказал Константин «ВсеПроСпорт».