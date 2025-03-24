Сезон скоро заканчивается, а с «Золотым мячом» ничего не ясно. Кто теперь фаворит?

И тут против Салаха будто играет тайминг его перформанса. Вот представьте: «Ливерпуль» плохо стартует в АПЛ, а затем внезапно забирает чемпионство, в которое никто особо не верил. И при этом последние две трети сезона команду тащит Салах с кучей голов и ассистов. В такой ситуации у него было бы больше шансов, чем сейчас. Просто потому что запоминается последнее. А тут осталось два месяца, когда нападающий уже ни за что не борется. Победа в АПЛ стала не столько сенсационной, сколько ожидаемой в последнее время.