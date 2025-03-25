Первые месяцы Хусанова в «Сити». Уже становится топом и тащит Узбекистан на ЧМ-2026

«Когда с ним разговариваешь, Абдукодир просто смеётся, смеётся, смеётся… но при этом он очень надёжный игрок. Он быстрый, невероятно быстрый, обладает отличным пасом. Хусанов ломает линии, у него есть это умение. Ему ещё нужно совершенствоваться, однако ему всего 20 лет. Я видел игроков с выдающейся скоростью, и он один из них. Люди его обожают. Абдукодир молчалив, не жалуется и очень скромен. Уверен, наши болельщики его полюбят. Было нелегко оправиться после того, что случилось в матче с “Челси”, но он остался спокоен и справился с этим. В последних матчах он был действительно хорош».