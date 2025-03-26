«Матч ТВ» решил больше не показывать Бундеслигу

В пакете «Матч ТВ» тем не менее остаются многие крупнейшие мировые турниры. В 2024 году телеканал приобрел права на эксклюзивный показ турниров по смешанным единоборствам американской организации Ultimate Fighting Championship (UFC) в России. Сделка была заключена на три года. Также в 2024 году «Матч ТВ» объявил о долгосрочном контракте с испанской футбольной Ла Лигой и продлении соглашения с итальянской Серией А. В январе 2025-го вещатель купил эксклюзивные права на показ турниров FIFA, запланированных на период с 2025 по 2029 год, включая эксклюзивный показ чемпионата мира-2026.