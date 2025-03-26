Новым вещателем чемпионата Германии по футболу станет Okko

«Текущий контракт вещателя, который был заключен в 2020 году, действует до конца сезона 2024/25. В новом соглашении правообладатель увеличил сумму контракта более чем вдвое. Топ-матчи Бундеслиги собирали долю зрителей, сопоставимую с матчами средней руки в Италии», — рассказали знакомые с ситуацией источники.