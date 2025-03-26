«Бавария» хочет подписать Нкунку из «Челси» на деньги с продажи Теля в «Тоттенхэм» — Bild

По данным источника, в шорт-лист «Баварии» из нескольких имён на позицию форварда входит нападающий «Челси» Кристофер Нкунку. Отмечается, что трансфер Нкунку планируется профинансировать с денег, полученных от «Тоттенхэма» за выкуп француза Матиса Теля.