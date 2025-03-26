Криштиану Роналду станет одним из героев файтинга Fatal Fury: City of the Wolves

В будущем файтинге Криштиану станет одним из играбельных героев, который может сразиться с другими персонажами. В арсенале спортсмена будут привычные базовые удары рукой и ногой, а также мощные приёмы с футбольным мячом в стиле боевика «Убойный футбол».