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Криштиану Роналду станет одним из героев файтинга Fatal Fury: City of the Wolves

Разработчики из студии SNK Corporation опубликовали новый трейлер файтинга Fatal Fury: City of the Wolves.

Как оказалось, одним из персонажей игры станет знаменитый футболист Криштиану Роналду, ныне выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср».

В будущем файтинге Криштиану станет одним из играбельных героев, который может сразиться с другими персонажами. В арсенале спортсмена будут привычные базовые удары рукой и ногой, а также мощные приёмы с футбольным мячом в стиле боевика «Убойный футбол».

Релиз Fatal Fury: City of the Wolves состоится 24 апреля на ПК (российские Steam и Epic Games Store), консолях PlayStation и Xbox. Сейчас в файтинге стартовал второй этап открытого бета-тестирования.