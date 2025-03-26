Криштиану Роналду станет одним из героев файтинга Fatal Fury: City of the Wolves

Как оказалось, одним из персонажей игры станет знаменитый футболист Криштиану Роналду, ныне выступающий за саудовский клуб «Аль-Наср».
В будущем файтинге Криштиану станет одним из играбельных героев, который может сразиться с другими персонажами. В арсенале спортсмена будут привычные базовые удары рукой и ногой, а также мощные приёмы с футбольным мячом в стиле боевика «Убойный футбол».
Релиз Fatal Fury: City of the Wolves состоится 24 апреля на ПК (российские Steam и Epic Games Store), консолях PlayStation и Xbox. Сейчас в файтинге стартовал второй этап открытого бета-тестирования.