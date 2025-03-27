«Барселона» продлит контракт с Ансу Фати

По информации источника, клуб согласует с 22-летним игроком пятилетний контракт и подпишет его по «формуле Умтити», что позволит не нарушить требования финансового фейр-плей. Таким образом, зарплата игрока по текущему контракту, который действует до 2027 года, будет распределена на пять лет, как было в случае с продлением соглашения Умтити. По новому контракту положенные игроку 26 миллионов евро будут выплачиваться до 2030 года.