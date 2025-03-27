«Барселона» продлит контракт с Ансу Фати

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Барселона» продлит соглашение с полузащитником Ансу Фати, сообщает sport.es.
По информации источника, клуб согласует с 22-летним игроком пятилетний контракт и подпишет его по «формуле Умтити», что позволит не нарушить требования финансового фейр-плей. Таким образом, зарплата игрока по текущему контракту, который действует до 2027 года, будет распределена на пять лет, как было в случае с продлением соглашения Умтити. По новому контракту положенные игроку 26 миллионов евро будут выплачиваться до 2030 года.
Фати является воспитанником каталонского клуба. Всего за «Барселону» он провел 120 матчей, забил 29 мячей и отдал шесть результативных передач.