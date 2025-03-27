Ночная жизнь, лень и критика Анчелотти. Почему в «Реале» скисает Арда Гюлер

Прошло более полутора лет после нашумевшего трансфера Арды Гюлера из «Фенербахче» в «Реал». Тогда писали, что в Мадрид едет молодой гений, мастер обводок и тонких решений. Но пока предсказанная восхищенными талантами турка людьми волшебная сказка оборачивается прозаичным клочком скучной статистики. А тут еще скандальные слухи о ночных тусовках и дефиле по мадридским клубам.
Сегодня вокруг Гюлера разгорается столько споров, что уже непонятно, где заканчивается истина и начинается псевдоинсайд. Однако очевидно одно: мальчишка, которого позиционировали как «игрока нового поколения» как минимум пока не впечатлил Карло Анчелотти. Суровый итальянец не слишком-то привык разбрасываться доверительными авансами молодежи. Он предпочитает проверенную классику — тех, кто готов пахать, а не блистать на вечеринках. И тут, похоже, корень проблемы.
Что с дисциплиной?
Издание Relevo сообщает, что в «Реале» недовольны Гюлером. Мол, не блещет желанием выкладываться на тренировках, особенно в том, что касается оборонительной работы. Анчелотти может снимать со своих игроков часть оборонительной нагрузки — что-то вроде отвода было у Криштиану, не бороздил поляну Кроос. Но то суперзвезды, до которых Гюлеру как до Луны. Если молодой футболист не сражается за мяч и не возвращается в оборону — добро пожаловать на скамейку. Это логичный подход в таком большом клубе, как «Реал».
Здесь же — и скандальная тема вечерней жизни Гюлера. Footmercato пишет, что Арду частенько видят в различных мадридских заведениях. Понятно, что это слухи, плюс кому-то ночные похождения не мешают показывать высокий уровень, но, учитывая положение Гюлера, зависать в клубах — не лучшая идея в данный момент. Как минимум слухи до Анчелотти точно дойдут, и вряд ли ему они понравятся.
Отголоски Евро и прошлогодних надежд
Добавим немного контекста: после недавнего Евро, где Гюлер ярко проявил себя, многие полагали, что он вернется в Мадрид в новом статусе претендента на место в основе. Но, похоже, все вышло наоборот: из коротких вояжей в сборную Арда привез не столько уверенность, сколько усталость, раздражение и еще больше разговоров о том, что «здесь ему не дают играть». Как итог — очередное просиживание на лавке и публичные вопросы журналистов, почему турок не появляется на поле.
Многие тут же вспомнили историю с Эндриком. Бразилец, как и Арда, считается фантастическим активом на будущее. Только вот будущего в «Реале» можно ждать вечно, а без шансов на стабильную практику игрок попросту чахнет.
И все потому, что Карло категорически не готов жертвовать результатами ради молодых. «Либо ты соответствуешь здесь и сейчас, либо свободен», — принцип итальянца, которому он следует уже не первое десятилетие. Но не надо думать, что у Анчелотти какое-то предубеждение касательно молодых. Винисиус, Родриго, Вальверде и Беллингем рано начинали, но именно завоевали место в составе в плотнейшей конкуренции. Так что тут чисто спортивный подход — Гюлер в данный момент слабее Беллингема и Браима Диаса, потому и не играет.
Тут важен и еще один контекст — Гюлеру привычнее всего играть на позиции под нападающим, но тут уже есть Беллингем и Браим. В теории Арду можно было бы использовать на фланге, но там ему не хватает скорости и опыта. Получается почти безвыходная ситуация — шансов получать регулярную практику в таких условиях у турка нет.
А тут еще и информация от Footmercato, что тренерский штаб «Реала» недоволен работой Гюлера без мяча и качеством принимаемых им решений. Если это так, то шансы Арды заиграть в Мадриде стремятся к нулю — исключительно на чистых мячах тут не играют даже примы.
Аренда или уход насовсем?
В клубе, конечно, понимают, что списывать Гюлера со счетов слишком рано. Недаром ведь пресса называет его «игроком поколения», считая, что парень еще «выстрелит». Руководство «Реала» не хочет терять такой актив, поэтому открыто рассматривает возможность аренды в бундеслигу — там подобные эксперименты (Карвахаль, Хакими) давали серьезные плоды. Да и у самого Арды, говорят, есть конкретные предложения из Германии. Вариант с «Айнтрахтом» обсуждается уже не первую неделю, а среди претендентов называют и «Лейпциг».
«Вижу Гюлера каждый день, и он более-менее счастлив, — говорит Анчелотти. — Я вижу футболиста, который работает, учится и хочет на поле. Но, признаюсь, провожу с ним не очень много времени, с ним больше общаются другие. Не знаю, разделяют ли они мои идеи, чтобы он мог прогрессировать в “Реале”.
Однако сама идея аренды не слишком-то греет Гюлера: он считает себя способным на большее и, похоже, не слишком хочет покидать статусный Мадрид. Так ведь можно и не вернуться. С другой стороны, уже ходят слухи о том, что Гюлер готов уйти в другой клуб, так как не видит перспектив при нынешнем тренере.
Анчелотти и молодежь — замкнутый круг недоверия
Вряд ли стоит обвинять одного только Гюлера в том, что он не вписался. Здесь целая система: Карло Анчелотти — тренер старой школы, любит стабильность и определенный набор проверенных бойцов. Молодежь, особенно та, что качает права и слишком рано требует звездный статус, зачастую дожидается своего шанса чересчур долго. Эндрик, Гюлер — все они в какой-то момент понимали, что попасть в основу «Реала» можно либо через сверхъестественную самоотдачу, либо благодаря обстоятельствам (травмы, дисквалификации, график).
И если все еще порой кипит надежда, то встречный вопрос: а каково это — тренироваться под зорким взглядом Анчелотти и понимать, что стоит тебе оступиться, как место в составе снова уплывет? С психологической точки зрения нагрузка сумасшедшая, особенно для 20-летнего. И тут снова всплывает тема ночной жизни — может, это банальный способ снять стресс?
Чем все закончится?
Клуб не исключает, что, если Анчелотти останется, Гюлер может проявить инициативу и попросить либо отпустить его в другую лигу, либо вообще устроить трансфер.
Парадоксально, но многие болельщики «Реала» уже хотят посмотреть на Арду в другом чемпионате — может, ему правда будет лучше в Германии или Италии, куда турка так охотно зазывает его соотечественник из «Интера» Хакан Чалханоглу. По крайней мере, там Гюлер перестанет задыхаться в толчее громких имен.
Пока же одной лишь виртуозной техникой себе дорогу не проложишь. В «Реале» готовы простить многое, но только не безразличие к командным задачам и не попытки жить по ночным ритмам, когда днем надо гореть на поле.
Как ни крути, если Карло не даст зеленый свет — Гюлер продолжит чахнуть на лавке, а клуб может попросту потерять еще одного «гения с обложки», которого возвели в ранг суперзвезды авансом. И если через сезон-два мы увидим заголовки типа «Арда раскрывается в новом клубе», удивляться уже не придется: Мадрид так устроен — тут долго ждать не будут.
Арман Тигранянц.