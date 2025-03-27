Ночная жизнь, лень и критика Анчелотти. Почему в «Реале» скисает Арда Гюлер

И все потому, что Карло категорически не готов жертвовать результатами ради молодых. «Либо ты соответствуешь здесь и сейчас, либо свободен», — принцип итальянца, которому он следует уже не первое десятилетие. Но не надо думать, что у Анчелотти какое-то предубеждение касательно молодых. Винисиус, Родриго, Вальверде и Беллингем рано начинали, но именно завоевали место в составе в плотнейшей конкуренции. Так что тут чисто спортивный подход — Гюлер в данный момент слабее Беллингема и Браима Диаса, потому и не играет.