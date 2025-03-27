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СМИ назвали самого высокооплачиваемого тренера АПЛ

L'Equipe назвала Гвардиолу самым высокооплачиваемым тренером АПЛ.

Источник: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Испанец Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити» является самым высокооплачиваемым тренером футбольной Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает газета L'Equipe.

По данным издания, Гвардиола, который в ноябре продлил соглашение с «Манчестер Сити» на два сезона, зарабатывает 1,98 млн евро в месяц без учета налогов. На второй строчке рейтинга расположился главный тренер «Арсенала» Микель Артета (1,48 млн евро), замыкает тройку Дэвид Мойес (1,23 млн) из «Эвертона».

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Под руководством испанца команда стала победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, шесть раз выиграла чемпионат Англии, дважды — Кубок страны, трижды — Суперкубок Англии и четырежды — Кубок английской лиги. Также он возглавлял испанскую «Барселону» и немецкую «Баварию».

Среди самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ значатся Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», 2,57 млн), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», 2,06 млн), Каземиро («Манчестер Юнайтед», 1,88 млн), Мохамед Салах («Ливерпуль», 1,88 млн), Маркус Рэшфорд («Астон Вилла», 1,67 млн) и Рахим Стерлинг («Арсенал», 1,67 млн).