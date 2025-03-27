СМИ назвали самого высокооплачиваемого тренера АПЛ

По данным издания, Гвардиола, который в ноябре продлил соглашение с «Манчестер Сити» на два сезона, зарабатывает 1,98 млн евро в месяц без учета налогов. На второй строчке рейтинга расположился главный тренер «Арсенала» Микель Артета (1,48 млн евро), замыкает тройку Дэвид Мойес (1,23 млн) из «Эвертона».