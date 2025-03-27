Президент «Реала» выплатил футболистам по 250 тысяч евро

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выплатил каждому футболисту клуба бонус в размере 250 тысяч евро за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, сообщает Marca.
Ранее «Реал» по пенальти обыграл испанский «Атлетико» и по сумме двух игр вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В следующей стадии «сливочные», действующие победители Лиги чемпионов, встретятся с английским «Арсеналом». Первый матч пройдет 8 апреля в Лондоне.
Сообщается, что Перес обычно не практикует бонусные выплаты за продвижение в кубковых турнирах, все поощрения оговариваются при заключении контрактов с игроками. Однако президент сделал исключение ввиду того, что в новом формате Лиги чемпионов, введенном с этого сезона, команда сыграла на четыре матча больше.