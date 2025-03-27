Президент «Реала» выплатил футболистам по 250 тысяч евро

Сообщается, что Перес обычно не практикует бонусные выплаты за продвижение в кубковых турнирах, все поощрения оговариваются при заключении контрактов с игроками. Однако президент сделал исключение ввиду того, что в новом формате Лиги чемпионов, введенном с этого сезона, команда сыграла на четыре матча больше.