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Президент «Реала» выплатил футболистам по 250 тысяч евро

Президент «Реала» Перес выплатил футболистам по 250 тысяч евро за выход в ¼ ЛЧ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выплатил каждому футболисту клуба бонус в размере 250 тысяч евро за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, сообщает Marca.

Ранее «Реал» по пенальти обыграл испанский «Атлетико» и по сумме двух игр вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В следующей стадии «сливочные», действующие победители Лиги чемпионов, встретятся с английским «Арсеналом». Первый матч пройдет 8 апреля в Лондоне.

Сообщается, что Перес обычно не практикует бонусные выплаты за продвижение в кубковых турнирах, все поощрения оговариваются при заключении контрактов с игроками. Однако президент сделал исключение ввиду того, что в новом формате Лиги чемпионов, введенном с этого сезона, команда сыграла на четыре матча больше.