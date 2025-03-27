Прокуратура требует 15,5 лет тюрьмы для экс-главы Федерации футбола Испании

Ранее Вильяра обвинили в злоупотреблении служебным положением, коррупции и присвоении средств за заключение контрактов в период с 2007 по 2017 год, что нанесло ущерб федерации в размере 4,5 миллиона евро. Следствие установило, что Вильяр использовал свой пост для получения выгодных контрактов в интересах своего сына Горки Вильяра. Он заключал соглашения с футбольными федерациями других стран для организации товарищеских матчей сборной Испании, при этом Горка через свою компанию Sport Advisers SL выбирал соперников и условия встреч, что наносило финансовый ущерб федерации.