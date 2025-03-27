Прокуратура требует 15,5 лет тюрьмы для экс-главы Федерации футбола Испании

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Прокуратура требует 15 с половиной лет тюрьмы для бывшего президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Анхеля Марии Вильяра, сообщает Marca.
Ранее Вильяра обвинили в злоупотреблении служебным положением, коррупции и присвоении средств за заключение контрактов в период с 2007 по 2017 год, что нанесло ущерб федерации в размере 4,5 миллиона евро. Следствие установило, что Вильяр использовал свой пост для получения выгодных контрактов в интересах своего сына Горки Вильяра. Он заключал соглашения с футбольными федерациями других стран для организации товарищеских матчей сборной Испании, при этом Горка через свою компанию Sport Advisers SL выбирал соперников и условия встреч, что наносило финансовый ущерб федерации.
По данным издания, управление по борьбе с коррупцией предъявило обвинение в общей сложности восьми фигурантам этого дела, включая Горку Вильяра, для которого оно добивается семилетнего тюремного заключения. Обвиняемым также является бывший вице-президент RFEF Хуан Падрон, для которого следствие требует шесть с половиной лет тюрьмы.