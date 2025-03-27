В чемпионате Англии утвердили трансферное окно перед клубным чемпионатом мира

Клубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Соревнование планируют проводить раз в четыре года. Клубный чемпионат мира впервые состоится с участием 32 команд. В соревновании будут участвовать 12 клубов из Европы (в их число попали последние 4 победителя Лиги чемпионов, а также 8 лучших по клубному рейтингу команд), 6 клубов из Южной Америки, по 4 — из Северной Америки, Африки и Азии, 1 — из Океании, а также представитель страны-хозяйки. Команды распределены на 8 групп по 4 в каждой, они сыграют с каждым соперником по разу. В ⅛ финала выйдут две лучшие команды каждого квартета.