Дастана Сатпаева сравнили с угасшей звездой «Барселоны»

Сатпаев — воспитанник алматинского «Кайрата».
«Я думаю, что у парня большое будущее, лишь бы не перегорел, как допустим Ансу Фати в “Барселоне”, когда от него ждали великое будущее, а в итоге выстрелил Ламин Ямаль. Поэтому я считаю, во-первых, рано давать оценку, только остается пожелать удачи парню», — приводит слова депутата Meta-ratings.kz.
В феврале стало известно, что Сатпаев присоединится к «Челси» летом 2026 года, подписав контракт на пять лет. «Кайрат» получит за игрока 4,3 миллиона евро — это рекордный трансфер в истории чемпионата Казахстана.
Юный футболист уже вошел в историю национального футбола, став самым молодым дебютантом сборной Казахстана. Он впервые вышел на поле в матче против Уэльса.