Дастана Сатпаева сравнили с угасшей звездой «Барселоны»

«Я думаю, что у парня большое будущее, лишь бы не перегорел, как допустим Ансу Фати в “Барселоне”, когда от него ждали великое будущее, а в итоге выстрелил Ламин Ямаль. Поэтому я считаю, во-первых, рано давать оценку, только остается пожелать удачи парню», — приводит слова депутата Meta-ratings.kz.