Леонид Слуцкий оплатил лечение онкобольному Отару Кушанашвили: «Срок до бесконечности»

«Знаешь, кто потряс меня? Когда я заболел, я пошел к главному врачу и стал решать бытовой вопрос, как сохранить за собой эту комнату, более или менее приспособленную под мои нужды. Он говорит: “Хорошо, что у вас есть такие друзья, которые оплатили на срок до бесконечности”. Я говорю: “У меня нет таких друзей, кто это?” И он дал мне бумагу…
Я никогда не встречал человека, которого сейчас назову. Футбольный тренер Леонид Слуцкий. Я никогда не имел с ним дел, и вдруг он пришел с гигантскими инвестициями, инъекциями денег. Он сказал: «Сколько угодно. Вот эту карту привяжите туда».
Я нашел его, когда вышел в первый раз, расплакался при нем. Он запретил об этом говорить, но как я могу не сказать где-нибудь? «, — рассказал Кушанашвили в подкасте “Прудько среди своих”.
В июне 2024 года у Отара Кушанашвили диагностировали раковую опухоль сигмовидной кишки (4-я стадия).