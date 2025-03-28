Леонид Слуцкий оплатил лечение онкобольному Отару Кушанашвили: «Срок до бесконечности»

«Знаешь, кто потряс меня? Когда я заболел, я пошел к главному врачу и стал решать бытовой вопрос, как сохранить за собой эту комнату, более или менее приспособленную под мои нужды. Он говорит: “Хорошо, что у вас есть такие друзья, которые оплатили на срок до бесконечности”. Я говорю: “У меня нет таких друзей, кто это?” И он дал мне бумагу…