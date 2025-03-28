Марадона перед смертью мог полдня находиться в агонии

«Его мозг был отечен… он весил больше, чем весит нормальный мозг… Мы нашли жидкость в плевральных полостях, примерно по пол-литра в каждой. То есть легкие были очень набухшими, они были полны воды», — сказал специалист. Он добавил, что эта жидкость скопилась не за один день, этот процесс мог занять около 10 дней.