Марадона перед смертью мог полдня находиться в агонии

В четверг в Аргентине прошли очередные судебные слушания по делу о смерти Марадоны. Суд над семью медиками, обвиняемыми в убийстве футболиста, начался 11 марта. Суду предстоит заслушать показания 192 свидетелей и изучить большое количество доказательств — медицинские анализы и заключения, аудиозаписи, содержимое переписки обвиняемых. Разбирательства затянутся как минимум до середины июля.
«По словам Кассинелли, большинство органов весили вдвое больше нормы у взрослого человека», — отмечает СМИ.
«Его мозг был отечен… он весил больше, чем весит нормальный мозг… Мы нашли жидкость в плевральных полостях, примерно по пол-литра в каждой. То есть легкие были очень набухшими, они были полны воды», — сказал специалист. Он добавил, что эта жидкость скопилась не за один день, этот процесс мог занять около 10 дней.
«Сердце весило 503 грамма, что вдвое превышает нормальный вес у взрослого человека. На стенках был обнаружен жир… В сердце были сгустки, а это значит, что у него была агония. Эти сгустки появляются только в этом случае… Он мог на находиться в агонии 12 часов», — отметил Кассинелли.
Кроме того, у Марадоны были увеличены почки, а в брюшной полости у него было до трех литров жидкости.
«Он не был пациентом для лечения на дому. Чтобы его лечить, его нужно было госпитализировать», — сказал специалист.