Хаби Алонсо отреагировал на слухи о своём возможном уходе в «Реал»

«Я не принимал никаких решений. Да, я был в Испании на прошлой неделе, но ни с кем не разговаривал. Крайнего срока нет. Я по-прежнему сосредоточен только на этом сезоне, мы находимся на его ключевом этапе», — приводит слова Алонсо Bulinews.