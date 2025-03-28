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Хаби Алонсо отреагировал на слухи о своём возможном уходе в «Реал»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал слухи о своём возможном уходе в мадридский «Реал».

Источник: Getty Images

«Я не принимал никаких решений. Да, я был в Испании на прошлой неделе, но ни с кем не разговаривал. Крайнего срока нет. Я по-прежнему сосредоточен только на этом сезоне, мы находимся на его ключевом этапе», — приводит слова Алонсо Bulinews.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо является одним из главных кандидатов на замену нынешнему главному тренеру «Реала» Карло Анчелотти, чей контракт с клубом истекает следующим летом.

Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. По итогам сезона-2023/2024 под руководством испанского специалиста клуб из Леверкузена завоевал золотые медали чемпионата Германии, выиграл Кубок Германии, а также стал финалистом Лиги Европы.