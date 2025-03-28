Аршавин после крупной победы «Барсы» назвал событие, которое определит чемпиона Испании

«Футболисты “Барселоны” сейчас настолько хорошо играют и находятся в таком отличном тонусе, что перегруженный календарь не мешает им выигрывать. Плюс надо учесть молодость их состава. Когда игра идёт, то, может быть, лучше вообще не тренироваться, а только играть. “Барселона” в отличной форме и легко победила “Осасуну”.



Чемпиона определит матч против “Реала”. Если “Барселона” его выиграет, то точно станет чемпионом. Если победит “Реал”, тогда у мадридского клуба будут шансы», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».