СМИ: Салах близок к продлению контракта с «Ливерпулем»

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года и пока не договорился с английским клубом о продлении контракта, который истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» готов предложить Салаху соглашение сроком до 2028 года, также появлялась информация о переговорах футболиста с испанской «Барселоной». В феврале СМИ писали, что Салах начал переговоры о продлении контракта с «Ливерпулем».