СМИ: Салах близок к продлению контракта с «Ливерпулем»

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохамед Салах близок к заключению нового контракта с мерсисайдской командой, сообщает египетское издание Masrawy.
Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года и пока не договорился с английским клубом о продлении контракта, который истекает по окончании нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что саудовский «Аль-Хиляль» готов предложить Салаху соглашение сроком до 2028 года, также появлялась информация о переговорах футболиста с испанской «Барселоной». В феврале СМИ писали, что Салах начал переговоры о продлении контракта с «Ливерпулем».
По данным источника, переговоры между «Ливерпулем» и агентом Салаха Рами Аббасом продвинулись гораздо дальше, чем когда-либо прежде, а представленное недавно предложение выше любого другого, сделанного игроку ранее. Отмечается, что удовлетворению финансовых запросов Салаха может поспособствовать скорый уход Трента Александер-Арнольда в мадридский «Реал», что значительно разгрузит зарплатную ведомость команды.
На счету 32-летнего египтянина 27 голов и 17 результативных передач в 29 матчах Английской премьер-лиги в текущем сезоне. В составе «красных» Салах стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА, два раза выиграл Кубок английской лиги и один раз — клубный чемпионат мира.