Кокорин ответил на вопрос о получении второго гражданства

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Выступающий за кипрский «Арис» бывший футболист сборной России Александр Кокорин заявил, что у него пока не возникло желания получить другое гражданство.
«Не возникало ли у меня желания получить другое гражданство? Нет. Пока нет», — сказал Кокорин в интервью «РБ Спорт».
Кокорину 34 года. Форвард ранее играл в московских командах «Динамо» и «Спартак», махачкалинском «Анжи», петербургском «Зените», «Сочи», итальянской «Фиорентине». С 2022 года он выступает за «Арис», в составе которого стал чемпионом Кипра.