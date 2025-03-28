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Кокорин ответил на вопрос о получении второго гражданства

Кокорин заявил, что у него пока нет желания получить второе гражданство.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Выступающий за кипрский «Арис» бывший футболист сборной России Александр Кокорин заявил, что у него пока не возникло желания получить другое гражданство.

«Не возникало ли у меня желания получить другое гражданство? Нет. Пока нет», — сказал Кокорин в интервью «РБ Спорт».

Кокорину 34 года. Форвард ранее играл в московских командах «Динамо» и «Спартак», махачкалинском «Анжи», петербургском «Зените», «Сочи», итальянской «Фиорентине». С 2022 года он выступает за «Арис», в составе которого стал чемпионом Кипра.