Кокорин ответил на вопрос о получении второго гражданства

Кокорину 34 года. Форвард ранее играл в московских командах «Динамо» и «Спартак», махачкалинском «Анжи», петербургском «Зените», «Сочи», итальянской «Фиорентине». С 2022 года он выступает за «Арис», в составе которого стал чемпионом Кипра.