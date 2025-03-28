Анчелотти предстанет перед судом по делу о неуплате налогов — Sport.es

Подчёркивается, что ранее тренер «Королевского клуба» признал, что не уплатил должным образом налоги за 2014 год, отметив, что его помощники плохо проконсультировали по данному вопросу. При этом Анчелотти отрицал обвинения, предъявленные за 2015 год. Итальянский специалист отметил, что в 2015 году он прекратил тренировать «Реал» и не находился на территории Испании достаточно долго, чтобы соответствовать критериям Налогового управления.