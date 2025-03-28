Асхат Тагыберген покинул клуб после критики акима и скандала с зарплатой

По его словам, полузащитник расторг контракт с клубом за десять месяцев до его завершения. При этом Тагыберген отказался от полной компенсации, согласившись на менее выгодные финансовые условия.
Пока капитан сборной Казахстана не принял решение о своем следующем клубе, хотя уже были названы главные претенденты на него.
Ранее аким Шымкента подверг критике Тагыбергена, упомянув его высокую зарплату в «Ордабасы». На это отреагировала и супруга футболиста.
34-летний Тагыберген в разное время выступал за «Актобе» и «Астану», а с 2014 года вызывается в национальную команду.