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Гвардиола объяснил, почему доверяет Хусанову

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выступление защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова, передают Vesti.kz.

Он лестно отозвался об уровне 21-летнего футболиста.

«Изначально никто не ожидал, что он сыграет столько матчей, но в сложившихся обстоятельствах он вышел на поле и проявил себя. У него действительно есть особенные качества — он очень быстр и привносит свою страсть в игру. Мы довольны тем, что за короткий период без полноценной подготовки он смог показать многое. Надеюсь, он это понимает. Наша задача — помогать ему развиваться, учиться и лучше взаимодействовать с командой, ведь это крайне важно», — цитирует Гвардиолу BBC.

Абдукодир Хусанов пополнил ряды «Манчестер Сити» в январе, перейдя из французского «Ланса». Футболист подписал контракт с английским клубом до 30 июня 2029 года, а сумма трансфера составила 40 миллионов евро. Ранее в своей карьере он выступал за белорусский «Энергетик-БГУ», а его футбольное становление прошло в узбекском клубе «Бунедкор».