Гвардиола объяснил, почему доверяет Хусанову

«Изначально никто не ожидал, что он сыграет столько матчей, но в сложившихся обстоятельствах он вышел на поле и проявил себя. У него действительно есть особенные качества — он очень быстр и привносит свою страсть в игру. Мы довольны тем, что за короткий период без полноценной подготовки он смог показать многое. Надеюсь, он это понимает. Наша задача — помогать ему развиваться, учиться и лучше взаимодействовать с командой, ведь это крайне важно», — цитирует Гвардиолу BBC.