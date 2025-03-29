Статистика Миранчука на старте сезона в США — просто провал. Что происходит и почему?

Иронично, что после этих слов Дейла отрядил Миранчука практически в опорную зону. Но не с первых минут, так что обо всём по порядку. Уже в самом начале Алексей шарахнул издалека и сотряс перекладину! И это не единственный признак невезения «Атланты»: Тристан Муюмба бил практически в упор и попал в стоящего в метре от ворот Латте Лата, девять ударов с общим весом 1,92 xG для забитого мяча не хватило. А на 41-й минуте Муюмба покинул поле, и россиянин оказался на несвойственной позиции — его место занял Кейман Тогаси.