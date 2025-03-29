«Лидс» рвется в АПЛ. И вот почему Сперцяну подходит эта команда

Фарке ещё относительно молодой тренер (48 лет), но едва ли не лучше всех знает, как побеждать в Чемпионшипе. Немец дважды приводил «Норвич» к первому месту в этом турнире. И теперь, вероятно, сделает это с «Лидсом». Тем более что сейчас после травм как раз восстановились Ампаду и Бэмфорд, которых многие помнят по выступлениям в АПЛ. В команде нет травмированных, за исключением вингера Ньонто, который получил небольшое повреждение в молодёжной сборной Италии, но этот футболист не является основным (ни одной встречи в старте в 2025 году).