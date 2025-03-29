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Тренер сборной Казахстана переманил Тагыбергена из «Ордабасы»

Капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген сменил клуб, уйдя из «Ордабасы» и подписав контракт с «Тоболом», передают Vesti.kz.

Источник: БЕЛТА

По сведениям источника, на решение опытного хавбека в том числе повлиял главный тренер костанайского клуба, а также ассистент главного тренера сборной Казахстана Нурбол Жумаскалиев.

«Во время паузы на сборные возникли варианты с “Тураном” и “Кайсаром”. Но для амбиций Асхата этого было, конечно, мало. Нурбол Жумаскалиев войдя в ситуацию, пригласил капитана сборной Казахстана в “Тобол”. Договорившись по условиям Тагыберген взял билеты в Костанай. Не надо быть шибко умным, чтобы предположить, что условия контракта Тагыбергена у северян и южан значительно разнятся. Сумму называть не будем, но она гораздо ниже, чем была», — отмечает Telegram-канал «Серый Cardinal».

Ранее аким Шымкента подверг критике Тагыбергена, упомянув его высокую зарплату в «Ордабасы». На это отреагировала и супруга футболиста.

34-летний Тагыберген в разное время выступал за «Актобе» и «Астану», а с 2014 года вызывается в национальную команду. За «Тобол» хавбек также выступал и даже помог костанайцам завоевать чемпионский титул в 2021 году.