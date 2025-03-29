Тренер сборной Казахстана переманил Тагыбергена из «Ордабасы»

«Во время паузы на сборные возникли варианты с “Тураном” и “Кайсаром”. Но для амбиций Асхата этого было, конечно, мало. Нурбол Жумаскалиев войдя в ситуацию, пригласил капитана сборной Казахстана в “Тобол”. Договорившись по условиям Тагыберген взял билеты в Костанай. Не надо быть шибко умным, чтобы предположить, что условия контракта Тагыбергена у северян и южан значительно разнятся. Сумму называть не будем, но она гораздо ниже, чем была», — отмечает Telegram-канал «Серый Cardinal».