Гвардиола оценил игру Хусанова

«У Хусанова действительно особенные качества — это без сомнений. Действительно, по-настоящему уникальные. Он очень быстрый, играет с огромной страстью. Иногда, когда смотришь на него, этого не замечаешь, но в огромном количестве моментов видна его страсть. Мы в восторге от него», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети X.