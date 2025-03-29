Гвардиола оценил игру Хусанова

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в команде в восторге от футболиста сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова.
Хусанов перешел в «Манчестер Сити» из французского «Ланса» 20 января за 40 млн евро, став первым узбекистанским футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Контракт Хусанова рассчитан до июня 2029 года.
«У Хусанова действительно особенные качества — это без сомнений. Действительно, по-настоящему уникальные. Он очень быстрый, играет с огромной страстью. Иногда, когда смотришь на него, этого не замечаешь, но в огромном количестве моментов видна его страсть. Мы в восторге от него», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети X.
Хусанову 21 год. За «Манчестер Сити» он сыграл в восьми матчах, в которых забил один мяч. В составе сборной Узбекистана он провел 20 игр.