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Гвардиола оценил игру Хусанова

Гвардиола заявил о восторге от игры Хусанова в «Манчестер Сити».

Источник: Reuters

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что в команде в восторге от футболиста сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова.

Хусанов перешел в «Манчестер Сити» из французского «Ланса» 20 января за 40 млн евро, став первым узбекистанским футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ). Контракт Хусанова рассчитан до июня 2029 года.

«У Хусанова действительно особенные качества — это без сомнений. Действительно, по-настоящему уникальные. Он очень быстрый, играет с огромной страстью. Иногда, когда смотришь на него, этого не замечаешь, но в огромном количестве моментов видна его страсть. Мы в восторге от него», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Хусанову 21 год. За «Манчестер Сити» он сыграл в восьми матчах, в которых забил один мяч. В составе сборной Узбекистана он провел 20 игр.