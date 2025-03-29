Холанда обвиняют в нанесении увечий маскоту «Манчестер Сити», пишут СМИ

«Я была очень расстроена, плакала, у меня голова шла кругом, я была в шоке. Позже я поняла, что он подошел ко мне сзади и ударил меня по голове, а затем оперся на нее. Я спросила, говорил ли кто-нибудь с Эрлингом, и мне ответили: “Нет, они не хотят его отвлекать”. Мне было обидно, потому что это я пострадала, но вопросы задавали тоже мне. Я уверена, что Эрлинг извинился бы передо мной, если бы ему дали такую возможность. Но они просто хотели замять это дело», — сказала пострадавшая женщина.