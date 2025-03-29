Холанда обвиняют в нанесении увечий маскоту «Манчестер Сити», пишут СМИ

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Женщина, работающая на стадионе маскотом «Манчестер Сити», обвинила норвежского футболиста команды Эрлинга Холанда в нанесении увечий, сообщает The Sun.
Согласно ее версии, она получила удар сзади по голове, пока стояла с другим сотрудником на стадионе. Ее коллега заявил, что ее ударил Холанд. Несмотря на это, женщина продолжила работать, однако спустя некоторое время ее стошнило, а также начала беспокоить боль в голове и шее. В больнице подтвердили ее симптомы, но томография не выявила каких-либо повреждений.
«Я была очень расстроена, плакала, у меня голова шла кругом, я была в шоке. Позже я поняла, что он подошел ко мне сзади и ударил меня по голове, а затем оперся на нее. Я спросила, говорил ли кто-нибудь с Эрлингом, и мне ответили: “Нет, они не хотят его отвлекать”. Мне было обидно, потому что это я пострадала, но вопросы задавали тоже мне. Я уверена, что Эрлинг извинился бы передо мной, если бы ему дали такую возможность. Но они просто хотели замять это дело», — сказала пострадавшая женщина.
В «Манчестер Сити» отрицают факт удара со стороны Холанда. «Клуб провел полное расследование и обнаружил, что ни одно из доказательств, включая видеозаписи, не подтверждает утверждение о том, что травма была получена именно таким образом. Мы также знаем, что была подана жалоба в полицию Большого Манчестера, и они не предприняли никаких дальнейших действий», — говорится в заявлении «горожан».
Холанду 24 года. В текущем сезоне он провел 39 матчей, забил 29 голов и отдал четыре результативные передачи. Норвежец является лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги (АПЛ) двух последних лет.