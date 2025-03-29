«Шанхай» Слуцкого обыграл «Хэнань» в чемпионате Китая

Встреча, прошедшая в Чжэнчжоу, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Сауло Минейро (67-я минута), У Си (74) и Се Пэнфэй (90+6). У хозяев мяч забил Яго Майдана (42).