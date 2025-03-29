«Шанхай» Слуцкого обыграл «Хэнань» в чемпионате Китая

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Клуб «Шанхай Шэньхуа», которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, одержал победу над «Хэнань Суншань Лунмэнь» в матче третьего тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча, прошедшая в Чжэнчжоу, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Сауло Минейро (67-я минута), У Си (74) и Се Пэнфэй (90+6). У хозяев мяч забил Яго Майдана (42).
В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 2 апреля примет «Юньнань Юйкунь».
Ранее «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая. В прошлом сезоне команда под руководством Слуцкого также завоевала Суперкубок и заняла второе место в чемпионате страны.