«Кристал Пэлас» разгромил «Фулхэм» в четвертьфинале Кубка Англии

На 34-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Эберечи Эзе. На 38-й мнуте вингер «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр удвоил преимущество своей команды. На 75-й минуте нападающий Эдди Нкетиа довёл счёт до крупного.