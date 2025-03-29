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«Кристал Пэлас» разгромил «Фулхэм» в четвертьфинале Кубка Англии

Завершился матч ¼ финала Кубка Англии между «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас».

Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне (Англия). Разгромную победу в игре одержали футболисты «Кристал Пэлас», счёт матча — 3:0.

На 34-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Эберечи Эзе. На 38-й мнуте вингер «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр удвоил преимущество своей команды. На 75-й минуте нападающий Эдди Нкетиа довёл счёт до крупного.

Таким образом, «Кристал Пэлас» квалифицировался в полуфинал Кубка Англии — 2024/2025. «Фулхэм» завершил выступления в турнире. Напомним, действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед».