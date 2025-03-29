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«Бавария» одержала победу над «Санкт-Паули» в 27-м туре Бундеслиги

Завершился матч 27-го тура чемпионата Германии, в котором встречались «Бавария» и «Санкт-Паули».

Источник: Чемпионат.com

Игра проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров, возглавляемая Флорианом Бадштюбнером. Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты «Баварии».

На 17-й минуте английский нападающий хозяев поля Гарри Кейн вывел свою команду вперёд. На 27-й минуте полузащитник гостей Элиас Саад восстановил равенство в счёте. На 53-й минуте «Бавария» вновь вышла вперёд в счёте благодаря голу вингера Лероя Зане. На 71-й минуте Зане оформил дубль и закрепил победу хозяев. На 90+3-й минуте защитник «Санкт-Паули» Ларс Рицка установил окончательный счёт в матче.

«Бавария» с 65 очками в 27 матчах возглавляет чемпионскую гонку в Германии. «Санкт-Паули» имеет в своём активе 25 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

Бавария
3:2
Первый тайм: 1:1
Санкт-Паули
Футбол, Германия, Тур 27
29.03.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Allianz Arena, 75000 зрителей
Главные тренеры
Венсан Компани
Александр Блессин
Голы
Бавария
Гарри Кейн
(Майкл Олисе)
17′
Лерой Сане
(Майкл Олисе)
53′
Лерой Сане
(Гарри Кейн)
71′
Санкт-Паули
Элиас Саад
(Манолис Салиакас)
27′
Ларс Рицка
(Давид Немет)
90+3′
Составы команд
Бавария
40
Йонас Урбиг
3
Ким Мин Джэ
15
Эрик Дайер
6
Йозуа Киммих
10
Лерой Сане
17
Майкл Олисе
45+4′
22
Рафаэл Геррейру
13′
58′
21
Хироки Ито
8
Леон Горецка
46′
16
Жоау Пальинья
51′
27
Конрад Лаймер
85′
44
Йосип Станишич
42
Джамал Мусиала
78′
7
Серж Гнабри
9
Гарри Кейн
85′
25
Томас Мюллер
Санкт-Паули
22
Никола Василь
4
Давид Немет
8
Эрик Смит
23
Филипп Трой
44
Сайбе ван дер Хейден
7
Джэксон Ирвайн
13
Ноа Вайсхаупт
2
Манолис Салиакас
83′
21
Ларс Рицка
25
Адам Джвигала
59′
24
Коннор Меткалф
10
Данел Синани
83′
9
Абдули Сисей
26
Элиас Саад
72′
17
Оладапо Афолаян
Статистика
3
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
4
13
Фолы
4
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Флориан Бадштюбнер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти