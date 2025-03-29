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«Ювентус» выиграл у «Дженоа» в первом матче Тудора на посту главного тренера

Завершился матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Дженоа».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. «Ювентус» одержал победу со счётом 1:0.

На 25-й минуте отличился нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз. Этот матч стал первым для хорватского специалиста Игора Тудора на посту главного тренера «Ювентуса».

«Дженоа» занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 30 матчей. «Ювентус» находится на пятой строчке, заработав 55 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», у которого 64 очка.

Ювентус
1:0
Первый тайм: 1:0
Дженоа
Футбол, Италия, Тур 30
29.03.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Игор Тудор
Патрик Виейра
Голы
Ювентус
Кенан Йылдыз
(Душан Влахович)
25′
Составы команд
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
6
Ллойд Келли
12
Ренату Вейга
5
Мануэль Локателли
10
Кенан Йылдыз
16
Уэстон Маккенни
19
Кефрен Тюрам
31′
9
Душан Влахович
4
Федерико Гатти
27′
15
Пьер Калюлю
8
Тен Копмейнерс
66′
7
Франсишку Консейсау
11
Николас Гонсалес
82′
22
Тимоти Веа
88′
Дженоа
1
Никола Леали
4
Кони де Винтер
20
Стефано Сабелли
22
Хоан Васкес
33
Алан Маттурро
32
Мортен Френдруп
56′
73
Патрицио Масини
59
Алессандро Дзаноли
63′
76
Лоренцо Вентурино
5
Жан Онана
71′
17
Руслан Малиновский
72′
23
Фабио Миретти
80′
2
Мортен Торсби
19
Андреа Пинамонти
71′
18
Калеб Экубан
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
13
Фолы
11
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Антонио Рапуано
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти