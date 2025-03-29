«Ювентус» выиграл у «Дженоа» в первом матче Тудора на посту главного тренера

«Дженоа» занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2024/2025. Команда набрала 35 очков за 30 матчей. «Ювентус» находится на пятой строчке, заработав 55 очков. Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», у которого 64 очка.