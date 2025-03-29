«Ноттингем Форест» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Брайтон» в серии пенальти

Команды играли на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Основное и дополнительное время закончилось вничью — 0:0. В серии пенальти точнее оказались игроки «Ноттингема» — 4:3.