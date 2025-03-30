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«Реал» сломил сопротивление «Леганеса» благодаря дублю Мбаппе и голу Беллингема

Завершился матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Реал» и «Леганес».

Источник: AP 2024

Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом. «Реал» одержал победу со счётом 3:2.

На 32-й минуте счёт открыл нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. До перерыва в составе гостей отличились Диего Гарсия и Даниэль Раба. Во втором тайме голом отметился полузащитник хозяев Джуд Беллингем, и Мбаппе оформил дубль.

«Леганес» занимает 18-е место в турнирной таблице Ла Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 29 матчей. «Реал» находится на второй строчке, заработав 63 очка. Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 63 очка.

Реал
3:2
Первый тайм: 1:2
Леганес
Футбол, Испания, Тур 29
29.03.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Борха Хименес
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
32′
Джуд Беллингем
47′
Килиан Мбаппе
(Франсиско Гарсия)
76′
Леганес
Диего Гарсия
33′
Даниэль Раба
(Оскар Родригес)
41′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
20
Франсиско Гарсия
22
Антонио Рюдигер
35
Рауль Асенсио
62′
5
Джуд Беллингем
6
Эдуардо Камавинга
9
Килиан Мбаппе
10
Лука Модрич
81′
14
Орельен Тшуамени
15
Арда Гюлер
62′
7
Винисиус Жуниор
21
Браим Диас
62′
11
Родригу
17
Лукас Васкес
72′
8
Федерико Вальверде
Леганес
13
Марко Дмитрович
6
Серхио Гонсалес
12
Валентен Розье
20
Хавьер Эрнандес
62′
22
Матия Настасич
7
Оскар Родригес
89′
5
Ренато Тапия
75′
86′
14
Дарко Брашанац
11
Хуан Крус
86′
9
Мигель де ла Фуэнте
17
Иван Нейу
65′
8
Сейдуба Сиссе
10
Даниэль Раба
86′
30
Ян Диоманде
19
Диего Гарсия
65′
83′
23
Мунир Эль-Хаддади
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
3
9
Фолы
13
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Пабло Гонсалес Фуэртес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти