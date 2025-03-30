«Реал» сломил сопротивление «Леганеса» благодаря дублю Мбаппе и голу Беллингема

На 32-й минуте счёт открыл нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, реализовав пенальти. До перерыва в составе гостей отличились Диего Гарсия и Даниэль Раба. Во втором тайме голом отметился полузащитник хозяев Джуд Беллингем, и Мбаппе оформил дубль.