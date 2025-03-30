Килиан Мбаппе рассказал об общении с Криштиану Роналду

«Мы с Криштиану Роналду часто общаемся. Он даёт мне много советов. Я очень рад, что он забил столько же голов в первом сезоне, мы знаем, что он представляет для всех нас… но по-настоящему важно выигрывать трофеи с “Реалом”, — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.