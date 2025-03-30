У Миранчука первый гол в сезоне, у «Атланты» — сумасшедшая победа. Месси вернул «Интер Майами» на первое место

Месси в сборную тоже не ездил, пропустив игры с Уругваем и Бразилией по медицинским причинами. Как признался Лео, он превратился в болельщика, который наблюдал со стороны за яркими победами Аргентины. В свою очередь «Интер Майами» прошлую игровую неделю пропускал, поэтому встреча с «Филадельфией» превратилась в битву за лидерство в Восточной конференции. Забравшиеся на первую строчку гости смотрелись достойно, и пока капитан «цапель» находился на скамейке запасных, пропустили лишь раз. Красивейшая атака началась с отбора в центре поля, после чего хозяева расчертили комбинацию из хоккея или баскетбола. Жорди Альба вырезал передачу в район дальней штанги, где Кремаски вместо ожидавшегося удара пасом в касание вывел Тейлора на пустые ворота.