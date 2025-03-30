У Миранчука первый гол в сезоне, у «Атланты» — сумасшедшая победа. Месси вернул «Интер Майами» на первое место

Комедия ошибок и голевой пас Шапи
30 мар 01:37 Атланта — Нью-Йорк Сити 4:3.
МЛС не останавливает чемпионат во время матчей национальных сборных, даже если в паузе играет команда США. В Бразилии, кстати, поступают так же, поэтому американцы никакие не особенные. Однако лига растет, в ней все больше футболистов из национальных команд, и когда те разъезжаются, качество заметно проседает. Например, неделю назад, когда «Атланта Юнайтед» отправилась в гости к «Цинциннати», Ронни Дейла с учетом травмированных и футболистов различных молодежек не досчитался десяти человек!
Из ключевых исполнителей в разные концы света разъехались Альмирон (Парагвай), Абрам (Перу), Грегерсен (Норвегия), Форчун (Тринидад и Тобаго), Слиш (Польша) и Моралес (Боливия). Ситуация могла оказаться еще более сложной, но Лобжанидзе не вызывался в сборную Грузии с ноября прошлого года, а Валерий Карпин посчитал, что Миранчуку нет смысла провести в дороге тридцать часов ради игры с Замбией. В итоге Саба стал соавтором открывшего счет Латте Лата, а россиянин разогнал атаку, которая на последних минутах обернулась спасительным для «пятиполосных» автоголом (2:2).
С точки зрения психологии и c поправкой на кадровые сложности результат оказался достойным, но недостаточным. Серьезно усилившаяся «Атланта» пока вне зоны плей-офф, и даже в оптимальном составе ее не считали фаворитом в противостоянии с занимавшим третье место в конференции «Нью-Йорк Сити». «Горожане» и впрямь выглядели поначалу более цельно, и наказали хозяев за ошибку. Но те перед своими трибунами брали активностью, а Миранчук постепенно подбирался к первому в сезоне голу. Алексей начал пристрелку с одной из своих любимых позиций, но попал в оказавшегося на линии удара арбитра.
Чистое невезение, тогда как в концовке первого тайма удача вернула нашему легионеру все долги. После передачи Лобжанидзе в центр штрафной набравший слишком высокую скорость Альмирон проскочил мимо, а Латте Лат на приеме слишком жестко поставил ногу и далеко отпустил мяч. Только не самый удачный технический прием превратился в голевую передачу на расстрелявшего ворота Миранчука.
Проблема в том, что оборона «Атланты» способна неприятно удивить в любой момент буквально на ровном месте. После перерыва один защитник, имея фору, проиграл борьбу и «зажег свечу» у своей штрафной, а бежавший на помощь одноклубник неловко врезался в соперника. Пенальти, за которым последовал второй эпизод сериала «Дикие ошибки». Теперь в простейшей ситуации дрогнул 17-летний дебютант стартового состава Чонг Ке, и все усилия команды едва не пошли прахом.
К этом все шло, однако «Сити» решил устроить собственную комедию ошибок. Для начала прострел Лобжанидзе обернулся автоголом Паркса. Затем навес выкрутившегося из непростой ситуации Шандре Силвы завершил не самый большой специалист по игре головой Альмирон (рост 177 см). А пиком по-настоящему сумасшедшей игры стал длинный пас голкипера Гьюзана к чужой штрафной, где несогласованностью вратаря и защитника «горожан» воспользовался Латте Лат. Вторая в сезоне победа «Атланты» получилась такой же инфарктной, как и стартовые 3:2 против «Монреаля».
30 мар 02:37 Даллас Барнз — Канзас-Сити Уизардз 2:1.
А вот «Спортинг Канзас-Сити», где выступает еще один наш легионер Сулейманов, увяз на последнем месте в Западной конференции. У команды всего одно очко в шести турах. В гостях у «Далласа» удалось открыть счет, когда отыгравший 79 минут Шапи сместился в центр и перевел мяча расстрелявшему ворота с лета Саллои. Однако хозяева перевернули игру еще в первом тайме. Добавим, что это вторая результативная передача воспитанника «Краснодара» в МЛС.
Две минуты на победный гол
30 мар 01:37 Интер Майами — Филадельфия 2:1.
Месси в сборную тоже не ездил, пропустив игры с Уругваем и Бразилией по медицинским причинами. Как признался Лео, он превратился в болельщика, который наблюдал со стороны за яркими победами Аргентины. В свою очередь «Интер Майами» прошлую игровую неделю пропускал, поэтому встреча с «Филадельфией» превратилась в битву за лидерство в Восточной конференции. Забравшиеся на первую строчку гости смотрелись достойно, и пока капитан «цапель» находился на скамейке запасных, пропустили лишь раз. Красивейшая атака началась с отбора в центре поля, после чего хозяева расчертили комбинацию из хоккея или баскетбола. Жорди Альба вырезал передачу в район дальней штанги, где Кремаски вместо ожидавшегося удара пасом в касание вывел Тейлора на пустые ворота.
По счету и по игре все для «цапель» выглядело зыбко, и на 55-й минуте Хавьер Маскерано посчитал, что пришло время Месси. Бывший партнер по сборной и «Барселоне» такие моменты просто чувствует, а Лео выходит и решает, для чего ему требуется менее двух минут. Ну и помощь партнеров, лучшим из которых давно является друг Суарес. Уругваец положил начало оказавшейся победной атаке и записал на свой счет голевой пас, хотя Месси еще было нужно обыграть защитника и с правой отправить мяч в сетку.
Но и поволноваться хозяевам пришлось, потому что «Филадельфия» сократила отставание, а после травмы Устари в ворота отправился еще не игравший в нынешнем сезоне Каллендер. На счастье хозяев, три сезона являвшийся первым номером голкипер на скамейке не заржавел, и все в МЛС вернулось на круги своя. Месси снова забивает, а «Интер» — на вершине таблицы.
Андрей Кузичев